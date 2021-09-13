Бакинский метрополитен переходит на усиленный режим работы

В связи с началом нового учебного года в Азербайджане, а также завершением летнего сезона, являющегося периодом активного отдыха, с 20 сентября в деятельность ЗАО "Бакинский метрополитен" будут внесены некоторые изменения.

В связи с началом нового учебного года в Азербайджане, а также завершением летнего сезона, являющегося периодом активного отдыха, с 20 сентября в деятельность ЗАО "Бакинский метрополитен" будут внесены некоторые изменения.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ведомства.

Бакинское метро будет работать в усиленном режиме, с внесением ряда изменений в график движения поездов и введением технически возможного графика. В часы пик интервал между поездами на участке "Ази Асланов - 28 Мая" будет сокращен до технически возможного предела - двух минут. Поскольку зеленая и красная линии пересекаются на станции "28 Мая", в часы пик интервал движения поездов между станциями "Ичеришехер" и "Дарнагюль" и в обратном направлении снизится до 4 минут. Часы пик в Бакинском метрополитене наблюдаются с 07:30 до 09:30, с 17:30 до 19:30.

Тем не менее, в условиях пандемии график движения будет находиться под строгим контролем. В электродепо "Нариманов" будут предусмотрены запасные поезда. Будут регулярно проводиться соответствующие мониторинги, изучаться плотность пассажиров и направления потоков, а также другие вопросы. При необходимости на линию будут выпущены запасные поезда.