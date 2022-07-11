Бакинский метрополитен переходит на усиленный режим работы из-за игры "Карабаха"

Bakı metrosu "Qarabağ"ın oyununa görə gücləndirilmiş iş rejiminə keçir

ЗАО "Бакинский метрополитен" будет работать в усиленном режиме во время ответного матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, который "Карабах" проведет дома против польского "Леха".

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

С учетом интереса зрителей к игре, которая состоится 12 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, планируется выпустить на линию дополнительные поезда.

На станции метро "Гянджлик", расположенной у стадиона, будут введены дополнительные дежурства, усилены механизмы контроля. Также соответствующие меры предосторожности будут предприняты на станциях "Нариман Нариманов" и "28 Мая".

Отметим, что встреча начнется в 20:00. В первой игре в Познани представитель Агдама уступил сопернику со счетом 0:1.