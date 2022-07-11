О нас

Бакинский метрополитен переходит на усиленный режим работы из-за игры "Карабаха"

Бакинский метрополитен переходит на усиленный режим работы из-за игры "Карабаха" Bakı metrosu "Qarabağ"ın oyununa görə gücləndirilmiş iş rejiminə keçir
Инфраструктура
11 июля 2022 г. 15:25
Бакинский метрополитен переходит на усиленный режим работы из-за игры Карабаха

ЗАО "Бакинский метрополитен" будет работать в усиленном режиме во время ответного матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, который "Карабах" проведет дома против польского "Леха".

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

С учетом интереса зрителей к игре, которая состоится 12 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, планируется выпустить на линию дополнительные поезда.

На станции метро "Гянджлик", расположенной у стадиона, будут введены дополнительные дежурства, усилены механизмы контроля. Также соответствующие меры предосторожности будут предприняты на станциях "Нариман Нариманов" и "28 Мая".

Отметим, что встреча начнется в 20:00. В первой игре в Познани представитель Агдама уступил сопернику со счетом 0:1.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakı metrosu "Qarabağ"ın oyununa görə gücləndirilmiş iş rejiminə keçir

Самое читаемое

Азербайджан направил Украине очередную гуманитарную помощь
ФотоАзербайджан направил Украине очередную гуманитарную помощь
5 июля 2022 г. 10:12
Милан пополнил состав нападающим сборной Бельгии
"Милан" пополнил состав нападающим сборной Бельгии
5 июля 2022 г. 19:10
Агентство господдержки НПО выбрало аудитора
Агентство господдержки НПО выбрало аудитора
6 июля 2022 г. 09:20
37-летний голкипер перешел в «Ренн»
37-летний голкипер перешел в «Ренн»
7 июля 2022 г. 08:46
Министр энергетики Азербайджана примет участие в открытии IGB
Министр энергетики Азербайджана примет участие в открытии IGB
7 июля 2022 г. 11:54
Президент Израиля поздравил Эрдогана с праздником Гурбан
Президент Израиля поздравил Эрдогана с праздником Гурбан
7 июля 2022 г. 20:45
МВФ рекомендует Азербайджану ужесточить денежно-кредитную политику
МВФ рекомендует Азербайджану ужесточить денежно-кредитную политику
8 июля 2022 г. 13:20
В Того при взрыве погибли семеро детей
В Того при взрыве погибли семеро детей
10 июля 2022 г. 20:56
Парламентские партии Литвы подпишут меморандум о взаимопонимании в сфере обороны
Парламентские партии Литвы подпишут меморандум о взаимопонимании в сфере обороны
7 июля 2022 г. 06:54
Посол Турции: Шушинская декларация - это больше, чем документ
Посол Турции: Шушинская декларация - это больше, чем документ
7 июля 2022 г. 15:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi