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Бакинский метрополитен переходит на летний график

Бакинский метрополитен переходит на летний график С сегодняшнего дня ЗАО "Бакинский метрополитен" переходит на летний график.
Инфраструктура
4 июля 2022 г. 14:15
Бакинский метрополитен переходит на летний график

С сегодняшнего дня ЗАО "Бакинский метрополитен" переходит на летний график.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с завершением учебного сезона и началом периода отпусков, приведшим к снижению пассажиропотока, вносятся изменения в график движения поездов.

По новому графику, в часы пик, которые установлены с 7:00 до 21:00, интервал между поездами, движущимися от станции "Ази Асланов" до станции "28 Мая" и в обратном направлении, составит 2,5 минуты. В остальное время интервал составит 3 минуты и больше.

Интервал между поездами от станции "28 Мая" до станций "Ичеришехер" и "Дарнагюль" увеличится более чем в два раза - в часы пик до 5, в остальные часы - до 6 минут и больше.

В субботу и воскресенье, а также в праздничные дни интервал между поездами в Бакинском метрополитене с 07:00 до 21:00 составит 3 минуты.

На фиолетовой ветке и перегоне “Хатаи-Джафар Джаббарлы” изменения в график движения поездов не внесены.

Летнее расписание поездов останется в силе до начала нового учебного года.

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