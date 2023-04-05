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Бакинский метрополитен: Оптимизируем деятельность, чтобы получать прибыль

Бакинский метрополитен: Оптимизируем деятельность, чтобы получать прибыль ЗАО "Бакинский метрополитен" оптимизирует деятельность, чтобы работать с прибылью.
Инфраструктура
5 апреля 2023 г. 16:33
Бакинский метрополитен: Оптимизируем деятельность, чтобы получать прибыль

ЗАО "Бакинский метрополитен" оптимизирует деятельность, чтобы работать с прибылью.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя акционерного общества Хидаят Мамедов.

"Как и любое предприятие, мы стараемся работать с прибылью, проводим оптимизацию. К ней относятся приобретение новых поездов, строительство новых станций, замена деревянных шпал железобетонными блоками, средний и капитальный ремонт вагонов внутри метрополитена, модернизация вагонов. Кроме того, благодаря внедрению рекуперативных систем экономится электроэнергия. Тем самым достигнута 50%-я экономия на освещении поездов", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Bakı metrosu: "Mənfəətlə işləmək üçün fəaliyyətimizi optimallaşdırırıq"

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