Бакинский метрополитен: Оптимизируем деятельность, чтобы получать прибыль

ЗАО "Бакинский метрополитен" оптимизирует деятельность, чтобы работать с прибылью.

ЗАО "Бакинский метрополитен" оптимизирует деятельность, чтобы работать с прибылью.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя акционерного общества Хидаят Мамедов.

"Как и любое предприятие, мы стараемся работать с прибылью, проводим оптимизацию. К ней относятся приобретение новых поездов, строительство новых станций, замена деревянных шпал железобетонными блоками, средний и капитальный ремонт вагонов внутри метрополитена, модернизация вагонов. Кроме того, благодаря внедрению рекуперативных систем экономится электроэнергия. Тем самым достигнута 50%-я экономия на освещении поездов", - отметил он.