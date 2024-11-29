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Бакинский метрополитен объявил расписание поездов на участке "Ази Асланов–Ахмедли"

Бакинский метрополитен объявил расписание поездов на участке "Ази Асланов–Ахмедли" В связи с капитальным ремонтом и реконструкцией тупика станции "Ази Асланов" движение поездов на участке между станциями "Ази Асланов" и "Ахмедли" будет осуществляться по специальному расписанию.
Инфраструктура
29 ноября 2024 г. 16:33
Бакинский метрополитен объявил расписание поездов на участке Ази Асланов–Ахмедли

В связи с капитальным ремонтом и реконструкцией тупика станции "Ази Асланов" движение поездов на участке между станциями "Ази Асланов" и "Ахмедли" будет осуществляться по специальному расписанию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен".

Интервал движения поездов на данном участке составит 10 минут.

Пассажирам, направляющимся к другим станциям метро, необходимо выйти на станции "Ахмедли" и пересесть на поезда, следующие в направлении "Ичеришехер" и "Дернегюль". Аналогично, пассажиры, едущие со стороны "Ичеришехер" и "Дернегюль" к станции "Ази Асланов", должны выйти на станции "Ахмедли" и пересесть на другой поезд.

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Версия на азербайджанском языке “Həzi Aslanov-Əhmədli” istiqamətində qatarların hərəkət cədvəli açıqlanıb

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