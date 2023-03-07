Бакинский метрополитен обнародовал режим работы на 8 марта

В Международный женский день - 8 марта, движение поездов на линиях ЗАО "Бакинский метрополитен" на участке "28 мая - Ази Асланова" в период с 7:00 до 21:00 будет регулироваться с интервалом в 2,5 минуты.

В Международный женский день - 8 марта, движение поездов на линиях ЗАО "Бакинский метрополитен" на участке "28 мая - Ази Асланова" в период с 7:00 до 21:00 будет регулироваться с интервалом в 2,5 минуты.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакметрополитен.

"Поскольку Зеленая и Красная линии соединяются на станции "28 мая", движение поездов в направлении "Ичеришехер" и "Дарнагюль" будет в два раза чаще. С учетом интенсивности пассажиропотока, при необходимости на линии будут выпущены дополнительные поезда. Движение поездов с сообщением "Нариманов-Бакмил" и в обратном направлении будет обеспечено по субботнему графику. Изменений в графике движения поездов на фиолетовой линии и на участке "Джафар Джаббарлы-Хатаи" не планируется", - говорится в информации.