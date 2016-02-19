​Бакинский метрополитен объявил тендер

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ ЗАО "Бакинский метрополитен" в целях обеспечения безопасности движения поездов проводит тендер на закупку запчастей для вагонов метро серий 81-717, 81-714.

Как сообщает Report со ссылкой на официальные СМИ, тендер проводится по двум лотам. Первый лот включает закупку запчастей для вагонов метро. Второй лот предусматривает закупку механических, пневматических, электрических и электронных запчастей для ремонта вагонов. Взнос за участие в лотах составляет 400 и 500 манатов соответственно.

Желающие принять участие в тендере должны предоставить необходимые документы до 7 марта, тендерное предложение и банковские гарантии - до 15 марта в отдел контроля за исполнением, канцелярии и хозяйственных дел ЗАО "Бакинский метрополитен" (г.Баку, ул. М.Рафили, 20).