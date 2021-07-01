Бакинский метрополитен: Никаких проблем с новыми поездами нет

ЗАО "Бакинский метрополитен" прокомментировало распространенную в социальных сетях информацию о том, что новые поезда, доставленные из России в Азербайджан, подверглись по пути акту вандализма и были возвращены обратно.

ЗАО "Бакинский метрополитен" прокомментировало распространенную в социальных сетях информацию о том, что новые поезда, доставленные из России в Азербайджан, подверглись по пути акту вандализма и были возвращены обратно.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО, перед отправкой 4 составов в Баку представители метрополитена провели проверку на их соответствие техническим условиям.

"Никаких проблем обнаружено не было. Два состава отправлено 29 июня, еще два - 30 июня. Сейчас поезда в пути, в ходе доставки также никаких проблем не возникало. Ответственность за доставку поездов в целости и сохранности лежит на предприятии-производителе. Как только поезда прибудут в Баку, в депо "Нариманов", общественности будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении.