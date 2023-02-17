"Бакинский метрополитен” намерен приобрести новые поезда

ЗАО ”Бакинский метрополитен" разрабатывает техническое задание на закупку новых поездов из-за рубежа в 2023 году.
Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.
Последний из 4 новых составов, доставленных в конце 2022 года, был запущен на линию после пусконаладочных работ. В настоящее время количество поездов нового поколения, курсирующих по линиям метрополитена, увеличено до 23, а количество вагонов - до 115.
В целом, ввод в эксплуатацию вагонов, поступивших в Бакинский метрополитен с 2015 года, происходил в такой последовательности:
|
Дата
|
Вагон (состав)
|
2015
|
15 вагонов (3 состава)
|
2018
|
10 вагонов (2 состава)
|
2019
|
30 вагонов (6 составов)
|
2020
|
20 вагонов (4 состава)
|
2021
|
20 вагонов (4 состава)
|
2022
|
20 вагонов (4 состава)
|
Всего
|
115 вагонов (23 состава)