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"Бакинский метрополитен” намерен приобрести новые поезда

"Бакинский метрополитен” намерен приобрести новые поезда ЗАО ”Бакинский метрополитен" разрабатывает техническое задание на закупку новых поездов из-за рубежа.
Инфраструктура
17 февраля 2023 г. 11:40
Бакинский метрополитен” намерен приобрести новые поезда

ЗАО ”Бакинский метрополитен" разрабатывает техническое задание на закупку новых поездов из-за рубежа в 2023 году.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

Последний из 4 новых составов, доставленных в конце 2022 года, был запущен на линию после пусконаладочных работ. В настоящее время количество поездов нового поколения, курсирующих по линиям метрополитена, увеличено до 23, а количество вагонов - до 115.

В целом, ввод в эксплуатацию вагонов, поступивших в Бакинский метрополитен с 2015 года, происходил в такой последовательности:

Дата

Вагон (состав)

2015

15 вагонов (3 состава)

2018

10 вагонов (2 состава)

2019

30 вагонов (6 составов)

2020

20 вагонов (4 состава)

2021

20 вагонов (4 состава)

2022

20 вагонов (4 состава)

Всего

115 вагонов (23 состава)
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Версия на азербайджанском языке “Bakı Metropoliteni” yeni qatarların alınmasına hazırlaşır

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