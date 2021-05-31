Бакинский метрополитен: Мы не устанавливаем тарифы на проезд

Регулирование тарифов на проезд в бакинском метро находится в компетенции Тарифного совета.

Регулирование тарифов на проезд в бакинском метро находится в компетенции Тарифного совета.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, комментируя распространяемую в последнее время информацию о повышении платы за проезд в метро.

"Это всего лишь слухи, и останутся слухами, пока Тарифный совет не огласит соответствующее решение. В целом, Бакинский метрополитен не играет роли в регулировании цен. Мы можем только обратиться в Тарифный совет, но пока такого обращения не было. С сегодняшнего дня мы возобновили пассажироперевозки, и, если что-то изменится, мы обязательно проинформируем общественность", - сказал он.