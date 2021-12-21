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Бакинский метрополитен может внедрить системы и оборудование турецкого производства

Бакинский метрополитен может внедрить системы и оборудование турецкого производства Руководящие лица Стамбульского метрополитена и турецкой компании Aselsan посетили ЗАО "Бакинский метрополитен"
Инфраструктура
21 декабря 2021 г. 11:44
Бакинский метрополитен может внедрить системы и оборудование турецкого производства

Руководящие лица Стамбульского метрополитена и турецкой компании Aselsan посетили ЗАО "Бакинский метрополитен".

Об этом сообщает Report со ссылкой на акционерное общество.

Глава ведомства Заур Гусейнов провел встречу с гостями. Во встрече также принял участие заведующий транспортным отделом департамента управления активами Азербайджанского инвестиционного холдинга Вугар Мирзазаде.

Гусейнов отметил, что после визита представителей Бакинского метрополитена в Стамбул были даны соответствующие поручения по изучению новых линий стамбульского метро и возможностей внедрения в Азербайджане систем и оборудования турецкого производства. В этой связи были проведены обсуждения с руководящими лицами Aselsan в различных областях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı metrosu Türkiyə istehsallı sistem və avadanlıqları tətbiq edə bilər

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