Бакинский метрополитен может внедрить системы и оборудование турецкого производства

Руководящие лица Стамбульского метрополитена и турецкой компании Aselsan посетили ЗАО "Бакинский метрополитен"

Руководящие лица Стамбульского метрополитена и турецкой компании Aselsan посетили ЗАО "Бакинский метрополитен".

Об этом сообщает Report со ссылкой на акционерное общество.

Глава ведомства Заур Гусейнов провел встречу с гостями. Во встрече также принял участие заведующий транспортным отделом департамента управления активами Азербайджанского инвестиционного холдинга Вугар Мирзазаде.

Гусейнов отметил, что после визита представителей Бакинского метрополитена в Стамбул были даны соответствующие поручения по изучению новых линий стамбульского метро и возможностей внедрения в Азербайджане систем и оборудования турецкого производства. В этой связи были проведены обсуждения с руководящими лицами Aselsan в различных областях.