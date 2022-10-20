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"Бакинский метрополитен" может перейти на бесконтактную оплату уже в следующем году

"Бакинский метрополитен" может перейти на бесконтактную оплату уже в следующем году ЗАО "Бакинский метрополитен" в следующем году планирует предоставить пассажирам возможность бесконтактной оплаты проезда.
Инфраструктура
20 октября 2022 г. 16:14
Бакинский метрополитен может перейти на бесконтактную оплату уже в следующем году

ЗАО "Бакинский метрополитен" в следующем году планирует предоставить пассажирам возможность бесконтактной оплаты проезда.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов.

По его словам, уже проведены испытания системы: "В настоящее время быстрыми темпами продолжаются работы по техническому дизайну. После запуска системы пассажиры смогут совершать платежи при помощи smart-часов, мобильных устройств, QR-кодов, банковских карт", - отметил он.

Представитель метрополитена особо подчеркнул, что спешка в связи с внедрением новой системы недопустима: "Число пассажиров, пользующихся услугами метро, ежедневно превышает 700 тысяч. Пассажиропоток на некоторых станциях достаточно велик, поэтому система бесконтактного платежа должна быть тщательно изучена, чтобы в процессе внедрения не возникало никаких технических проблем".

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Версия на азербайджанском языке Bakı metrosunda gələn il təmassız ödəniş mümkün ola bilər

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