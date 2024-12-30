Бакинский метрополитен изменит режим работы в праздничные дни

31 декабря - в День солидарности азербайджанцев мира и в дни празднования Нового года в режим работы ЗАО "Бакинский метрополитен" будут внесены изменения.

31 декабря - в День солидарности азербайджанцев мира и в дни празднования Нового года в режим работы ЗАО "Бакинский метрополитен" будут внесены изменения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО.

Так, в ночь с 31 декабря на 1 января станции метро будут открыты для пассажиров до 02:00.

31 декабря и 1 января по линии "28 Мая-Ахмедлы" поезда будут курсировать с интервалом 2,5 минуты с 07:00 до 21:00. С 2 по 5 января интервал движения составит 3 минуты в аналогичный период. При необходимости на линии будут задействованы резервные составы.

На участке "Бакмил" движение будет осуществляться по субботнему расписанию 31 декабря и 1 января, а с 2 по 5 января – по воскресному графику.

На станциях с ожидаемым увеличением пассажиропотока, таких как "Сахиль", "Ичери Шехер" и "28 Мая", будут усилены меры регулирования и контроля, введены специальные правила входа для обеспечения безопасности.

Метрополитен призывает пассажиров равномерно распределяться по платформам, соблюдать правила пользования метро, общественный порядок и санитарно-гигиенические нормы для обеспечения комфортного празднования.