О нас

Бакинский метрополитен изменит режим работы в праздничные дни

Бакинский метрополитен изменит режим работы в праздничные дни 31 декабря - в День солидарности азербайджанцев мира и в дни празднования Нового года в режим работы ЗАО "Бакинский метрополитен" будут внесены изменения.
Инфраструктура
30 декабря 2024 г. 17:49
Бакинский метрополитен изменит режим работы в праздничные дни

31 декабря - в День солидарности азербайджанцев мира и в дни празднования Нового года в режим работы ЗАО "Бакинский метрополитен" будут внесены изменения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО.

Так, в ночь с 31 декабря на 1 января станции метро будут открыты для пассажиров до 02:00.

31 декабря и 1 января по линии "28 Мая-Ахмедлы" поезда будут курсировать с интервалом 2,5 минуты с 07:00 до 21:00. С 2 по 5 января интервал движения составит 3 минуты в аналогичный период. При необходимости на линии будут задействованы резервные составы.

На участке "Бакмил" движение будет осуществляться по субботнему расписанию 31 декабря и 1 января, а с 2 по 5 января – по воскресному графику.

На станциях с ожидаемым увеличением пассажиропотока, таких как "Сахиль", "Ичери Шехер" и "28 Мая", будут усилены меры регулирования и контроля, введены специальные правила входа для обеспечения безопасности.

Метрополитен призывает пассажиров равномерно распределяться по платформам, соблюдать правила пользования метро, общественный порядок и санитарно-гигиенические нормы для обеспечения комфортного празднования.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakı metrosu yeni il gecəsi saat 2-yə qədər işləyəcək

Экслюзивные новости

Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Футзальный клуб Араз-Нахчыван расстался с главным тренером
Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с главным тренером
28 декабря 2024 г. 13:20
В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
23 декабря 2024 г. 10:40
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi