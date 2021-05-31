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Бакинский метрополитен готовится к строительству новой станции

Бакинский метрополитен готовится к строительству новой станции ЗАО "Бакинский метрополитен" готовится к строительству новой станции фиолетовой линии под условным названием B4, которая станет 4-й по счету после станций "Автовокзал", "Мемар Аджеми" и "8 ноября".
Инфраструктура
31 мая 2021 г. 14:59
Бакинский метрополитен готовится к строительству новой станции

ЗАО "Бакинский метрополитен" готовится к строительству новой станции фиолетовой линии под условным названием B4, которая станет 4-й по счету после станций "Автовокзал", "Мемар Аджеми" и "8 ноября".

Как сообщает Report, об этом рассказал глава пресс-службы ведомства Бахтияр Мамедов.

"Начаты предварительные подготовительные работы по строительству станции. Здесь будут использованы самые современные методы строительства, в том числе метод "стены в грунте". Самым большим преимуществом этого метода является то, что он позволяет выполнять максимальную качественную работу на ограниченной территории. Установка соответствующих "свай" на строительной площадке обеспечит экологичность, а также максимально снизит шум во время движения поездов. Станция B4 строится на улице Джалила Мамедгулузаде в Баку, за спортивно-концертным комплексом имени Гейдара Алиева".

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Версия на азербайджанском языке "Bakı Metropoliteni" yeni stansiyanın inşasına hazırlaşır

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