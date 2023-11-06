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Бакинский метрополитен будет работать на час дольше из-за игры "Карабаха"

Бакинский метрополитен будет работать на час дольше из-за игры "Карабаха" В ночь с 9 на 10 ноября в связи с очередным матчем футбольного клуба "Карабах", представляющего Азербайджан в Лиге Европы УЕФА, в режим работы ЗАО "Бакинский метрополитен" будут внесены изменения.
Инфраструктура
6 ноября 2023 г. 16:31
Бакинский метрополитен будет работать на час дольше из-за игры Карабаха

В ночь с 9 на 10 ноября в связи с очередным матчем футбольного клуба "Карабах", представляющего Азербайджан в Лиге Европы УЕФА, в режим работы ЗАО "Бакинский метрополитен" будут внесены изменения.

Об этом Report сказал заместитель председателя акционерного общества Хидаят Мамедов.

В связи с тем, что матч закончится в ночное время, в ночь с 9 на 10 ноября время работы метро будет продлено на 1 час и все станции метро будут открыты до 01:00.

Он отметил, что станция метро "Гянджлик" будет переведена на усиленный режим работы.

"Для усиления механизмов контроля будет выделена дополнительная рабочая сила и разработан график дежурства. В целом в течение дня поезда на всех станциях будут курсировать по графику выходного дня осенне-зимнего режима работы. Тем не менее, в случае необходимости к выпуску на линию также будут готовы запасные поезда", - добавил Х. Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке Bakı metrosu “Qarabağ”ın oyunu ilə əlaqədar 1 saat çox işləyəcək

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