Бакинский метрополитен будет работать на час дольше из-за игры "Карабаха"

В ночь с 9 на 10 ноября в связи с очередным матчем футбольного клуба "Карабах", представляющего Азербайджан в Лиге Европы УЕФА, в режим работы ЗАО "Бакинский метрополитен" будут внесены изменения.

В ночь с 9 на 10 ноября в связи с очередным матчем футбольного клуба "Карабах", представляющего Азербайджан в Лиге Европы УЕФА, в режим работы ЗАО "Бакинский метрополитен" будут внесены изменения.

Об этом Report сказал заместитель председателя акционерного общества Хидаят Мамедов.

В связи с тем, что матч закончится в ночное время, в ночь с 9 на 10 ноября время работы метро будет продлено на 1 час и все станции метро будут открыты до 01:00.

Он отметил, что станция метро "Гянджлик" будет переведена на усиленный режим работы.

"Для усиления механизмов контроля будет выделена дополнительная рабочая сила и разработан график дежурства. В целом в течение дня поезда на всех станциях будут курсировать по графику выходного дня осенне-зимнего режима работы. Тем не менее, в случае необходимости к выпуску на линию также будут готовы запасные поезда", - добавил Х. Мамедов.