Бакинский бульвар будет открыт на время Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

В связи с проведением Гран-при Азербайджана "Формулы-1", который пройдет 4-6 июня в Баку, разработан единый план действий по управлению транспортными потоками на центральных улицах и проспектах города. Главной целью является обеспечение бесперебойных регу

В связи с проведением Гран-при Азербайджана "Формулы-1", который пройдет 4-6 июня в Баку, разработан единый план действий по управлению транспортными потоками на центральных улицах и проспектах города. Главной целью является обеспечение бесперебойных регулярных пассажирских перевозок.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Baku City Circuit (BСС), Бакинского транспортного агентства (BNA) и Управления Государственной дорожной полиции города Баку.

Согласно плану, в связи с проведением "Формулы-1" движение транспорта по улицам, где проходит трасса, и прилегающим улицам будет приостановлено с 01:00 ночи 31 мая до 06:00 утра 8 июня. Мелкомасштабные работы, запланированные на треке в рамках подготовки к соревнованиям, будут выполнены после полного ограничения движения по треку.

Во все дни гоночной недели дорожная полиция будет осуществлять контроль за движением на трассе и прилегающих улицах. Жителям, проживающим в районах с временным ограничением движения, будут выданы специальные пропускные листы для передвижения на автомобиле в соответствии с правилами на https://www.bakucitycircuit.com/az/faq .

В течение срока действия ограничения в схему движения автобусов по 22 регулярным маршрутам будут внесены временные изменения - 1, 2, 4, 5, 6, 10, 18, 31, 37, 46, 53, 59, 61, 65, 77, 88, 125, 127, 205, M3 и M7. Подробную информацию об изменениях можно получить по указанной ссылке ( http://www.bna.az/az/news/1318 ).

Поскольку в этом году "Формула-1" пройдет без зрителей, территория Приморского бульвара не будет закрыта для жителей города в течение гоночной недели.