О нас
Report Georgia
Аудио новости

Бакинский бульвар будет открыт на время Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Бакинский бульвар будет открыт на время Гран-при Азербайджана "Формулы-1" В связи с проведением Гран-при Азербайджана "Формулы-1", который пройдет 4-6 июня в Баку, разработан единый план действий по управлению транспортными потоками на центральных улицах и проспектах города. Главной целью является обеспечение бесперебойных регу
Инфраструктура
26 мая 2021 г. 16:29
Бакинский бульвар будет открыт на время Гран-при Азербайджана Формулы-1

В связи с проведением Гран-при Азербайджана "Формулы-1", который пройдет 4-6 июня в Баку, разработан единый план действий по управлению транспортными потоками на центральных улицах и проспектах города. Главной целью является обеспечение бесперебойных регулярных пассажирских перевозок.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Baku City Circuit (BСС), Бакинского транспортного агентства (BNA) и Управления Государственной дорожной полиции города Баку.

Согласно плану, в связи с проведением "Формулы-1" движение транспорта по улицам, где проходит трасса, и прилегающим улицам будет приостановлено с 01:00 ночи 31 мая до 06:00 утра 8 июня. Мелкомасштабные работы, запланированные на треке в рамках подготовки к соревнованиям, будут выполнены после полного ограничения движения по треку.

Во все дни гоночной недели дорожная полиция будет осуществлять контроль за движением на трассе и прилегающих улицах. Жителям, проживающим в районах с временным ограничением движения, будут выданы специальные пропускные листы для передвижения на автомобиле в соответствии с правилами на https://www.bakucitycircuit.com/az/faq.

В течение срока действия ограничения в схему движения автобусов по 22 регулярным маршрутам будут внесены временные изменения - 1, 2, 4, 5, 6, 10, 18, 31, 37, 46, 53, 59, 61, 65, 77, 88, 125, 127, 205, M3 и M7. Подробную информацию об изменениях можно получить по указанной ссылке (http://www.bna.az/az/news/1318).

Поскольку в этом году "Формула-1" пройдет без зрителей, территория Приморского бульвара не будет закрыта для жителей города в течение гоночной недели.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Formula 1" yarışları zamanı Bakı bulvarı bağlı olmayacaq

Экслюзивные новости

Назначен новый резидент-координатор ООН в Азербайджане
Назначен новый резидент-координатор ООН в Азербайджане
26 мая 2021 г. 14:46
Губернатор Полтавской области: Мы очень ценим отношение Азербайджана к Украине
Губернатор Полтавской области: Мы очень ценим отношение Азербайджана к Украине
26 мая 2021 г. 10:00
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
25 мая 2021 г. 10:26
Швыдкой: В ЮНЕСКО убедятся, что все заявления Ильхама Алиева о памятниках культуры выполняются
Швыдкой: В ЮНЕСКО убедятся, что все заявления Ильхама Алиева о памятниках культуры выполняются
24 мая 2021 г. 17:46
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
22 мая 2021 г. 18:29
Парламент утвердит решение об объявлении Шуши культурной столицей Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
Парламент утвердит решение об объявлении Шуши культурной столицей Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
21 мая 2021 г. 15:22
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
21 мая 2021 г. 12:38
В Шуше воздвигнут памятники Узеиру Гаджибекову и Бюльбюлю - ЭКСКЛЮЗИВ
В Шуше воздвигнут памятники Узеиру Гаджибекову и Бюльбюлю - ЭКСКЛЮЗИВ
20 мая 2021 г. 17:43
В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК
В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК
20 мая 2021 г. 10:15
Депутат: Латвия может помочь Азербайджану в восстановлении освобожденных земель - ЭКСКЛЮЗИВ
Депутат: Латвия может помочь Азербайджану в восстановлении освобожденных земель - ЭКСКЛЮЗИВ
20 мая 2021 г. 09:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi