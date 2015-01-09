​Бакинский автовокзал: В расписании внутренних и международных рейсов изменений нет

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Бакинский международный автовокзал работает в обычном режиме и согласно заранее утвержденному графику движения пассажирских автобусов. Об этом Report сообщили в Бакинском международном автовокзале: "В графике движения автобусов нет никаких изменений". Согласно сообщению, все внутренние и международные рейсы осуществляются в обычном режиме, как и в прежние дни: "Из-за погодных условий или по каким-либо другим причинам, в движении автобусов нет никаких проблем".

Отметим что, с Бакинского международного автовокзала ежедневно осуществляется 13 международных и 51 внутренних автобусных рейсов.