​Бакинский автовокзал в праздничные дни увеличит количество автобусных рейсов

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В связи с празднованием Новруз Байрамы Бакинский международный автовокзал перешел на усиленный режим работы вплоть до 26 марта. Об этом Report сообщил заведующий отделом Бакинского международного автовокзального комплекса Магомед Абдуллаев.

По его словам, в связи с увеличением пассажирского потока в праздничные дни в случае необходимости будет увеличено количество автобусов, следующих по различным маршрутам: "Если в обычные дни наблюдается 7500-8000 тыс. пассажиров, то в праздничные дни их количество составит примерно 15 тыс. человек. В обычные дни на различных маршрутах пассажиров обслуживали 350-400 автобусов, а в праздничные дни их количество увеличится до 650".

Завотделом отметил, что в рамках подготовительных работ все автобусы приводятся в технически пригодное состояние. С целью недопущения искусственного повышения цен предусмотрено создание Контрольной комиссии.