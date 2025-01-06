Бакинский автовокзал перевез более 50 тыс. пассажиров в праздничные дни

В период новогодних праздников с Бакинского международного автовокзального комплекса (БМАК) совершено 1 775 рейсов, перевезено более 50 600 пассажиров.

В период новогодних праздников с Бакинского международного автовокзального комплекса (БМАК) совершено 1 775 рейсов, перевезено более 50 600 пассажиров.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), в эти даты из БМАК было отправлено дополнительно более 100 автобусов, при этом в обычные дни из вокзала ежедневно в рейс выходят около 200 автобусов.

Все автовокзалы и автостанции, действующие на территории республики, с 30 декабря по 5 января работали в усиленном рабочем режиме в целях обеспечения качественного и бесперебойного транспортного обслуживания населения.

Пассажиры приобретали билеты в кассах автовокзала, а также через портал biletim.az. В указанные даты онлайн продано 15 239 билетов, что составляет 30% от общего объема продаж.