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Бакинский автовокзал перевез более 50 тыс. пассажиров в праздничные дни

Бакинский автовокзал перевез более 50 тыс. пассажиров в праздничные дни В период новогодних праздников с Бакинского международного автовокзального комплекса (БМАК) совершено 1 775 рейсов, перевезено более 50 600 пассажиров.
Инфраструктура
6 января 2025 г. 12:24
Бакинский автовокзал перевез более 50 тыс. пассажиров в праздничные дни

В период новогодних праздников с Бакинского международного автовокзального комплекса (БМАК) совершено 1 775 рейсов, перевезено более 50 600 пассажиров.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), в эти даты из БМАК было отправлено дополнительно более 100 автобусов, при этом в обычные дни из вокзала ежедневно в рейс выходят около 200 автобусов.

Все автовокзалы и автостанции, действующие на территории республики, с 30 декабря по 5 января работали в усиленном рабочем режиме в целях обеспечения качественного и бесперебойного транспортного обслуживания населения.

Пассажиры приобретали билеты в кассах автовокзала, а также через портал biletim.az. В указанные даты онлайн продано 15 239 билетов, что составляет 30% от общего объема продаж.

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Версия на азербайджанском языке Bayramda Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksindən 50 mindən çox sərnişin daşınıb

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