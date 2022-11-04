Бакинский автовокзал будет работать в праздничные дни в усиленном режиме

В нерабочие дни с 6 по 9 ноября в связи с Днем Победы и Днем Государственного флага автовокзалы и автостанции будут работать в усиленном режиме.
Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта.
В Бакинском международном автовокзальном комплексе будет осуществляться контроль за интервалом выхода автобусов на линии, а также за соблюдением водителями правил безопасности пассажирских перевозок.
Во избежание плотности пассажиров на линию будет выпущено необходимое количество дополнительных автобусов.
Билеты можно приобрести в кассах автовокзала, а также онлайн на сайте avtovagzal.az. Граждане могут позвонить в Колл-центр 1414 и получить подробную информацию по интересующим их вопросам.