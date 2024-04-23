Бакинский аэропорт за 10 лет обслужил более 36 млн пассажиров

Международный аэропорт Гейдар Алиев за 10 лет обслужил более 36 миллионов пассажиров.

Международный аэропорт Гейдар Алиев за 10 лет обслужил более 36 миллионов пассажиров.

Об этом Report заявили в пресс-службе аэропорта.

Общая пропускная способность Бакинского аэропорта - 9 миллионов человек в год; в день отсюда проходят более 15 тысяч пассажиров и выполняется свыше 130 рейсов. Только за прошлый год аэропорт обслужил 5,8 миллионов пассажиров, что превысило на 23,5% результаты 2019 года, считавшегося рекордным для мировой авиации.

"С каждым годом возрастает также роль Международного аэропорта Гейдар Алиев как транзитного узла. В 2023 году количество транзитных пассажиров выросло на 142% и достигло 162 тысяч человек", отметили в пресс-службе воздушной гавани.

За последние годы были реализованы ряд инфраструктурных проектов и успешно внедрены инновационные решения, направленные на удовлетворение растущего пассажиропотока и улучшение опыта путешествий.

В этом году Международный аэропорт Гейдар Алиев стал победителем премии Skytrax World Airport Awards в седьмой раз в номинациях "Лучший аэропорт Центральной Азии/СНГ" и в третий раз "Лучший аэропортовый персонал Центральной Азии/СНГ".

"Сегодня Международный аэропорт Гейдар Алиев уверенно развивается и старается удовлетворить потребности и ожидания всех своих пассажиров, сделать их путешествие комфортным и безопасным. Столичный аэропорт, выступая одним из основных игроков авиационной отрасли, стремится стать одним из самых современных аэропортов не только в регионе, но и в мире", - заявили в пресс-службе.