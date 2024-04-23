Бакинский аэропорт за 10 лет обслужил более 36 млн пассажиров

Международный аэропорт Гейдар Алиев за 10 лет обслужил более 36 миллионов пассажиров.
Об этом Report заявили в пресс-службе аэропорта.
Общая пропускная способность Бакинского аэропорта - 9 миллионов человек в год; в день отсюда проходят более 15 тысяч пассажиров и выполняется свыше 130 рейсов. Только за прошлый год аэропорт обслужил 5,8 миллионов пассажиров, что превысило на 23,5% результаты 2019 года, считавшегося рекордным для мировой авиации.
"С каждым годом возрастает также роль Международного аэропорта Гейдар Алиев как транзитного узла. В 2023 году количество транзитных пассажиров выросло на 142% и достигло 162 тысяч человек", отметили в пресс-службе воздушной гавани.
За последние годы были реализованы ряд инфраструктурных проектов и успешно внедрены инновационные решения, направленные на удовлетворение растущего пассажиропотока и улучшение опыта путешествий.
В этом году Международный аэропорт Гейдар Алиев стал победителем премии Skytrax World Airport Awards в седьмой раз в номинациях "Лучший аэропорт Центральной Азии/СНГ" и в третий раз "Лучший аэропортовый персонал Центральной Азии/СНГ".
"Сегодня Международный аэропорт Гейдар Алиев уверенно развивается и старается удовлетворить потребности и ожидания всех своих пассажиров, сделать их путешествие комфортным и безопасным. Столичный аэропорт, выступая одним из основных игроков авиационной отрасли, стремится стать одним из самых современных аэропортов не только в регионе, но и в мире", - заявили в пресс-службе.