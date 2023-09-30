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Бакинский аэропорт встретил первый рейс греческой авиакомпании Aegean Airlines

Бакинский аэропорт встретил первый рейс греческой авиакомпании Aegean Airlines С 30 сентября Aegean Airlines начала осуществлять регулярные рейсы в Международный аэропорт Гейдар Алиев из Афин.
Инфраструктура
30 сентября 2023 г. 15:23
Бакинский аэропорт встретил первый рейс греческой авиакомпании Aegean Airlines

С 30 сентября Aegean Airlines начала осуществлять регулярные рейсы в Международный аэропорт Гейдар Алиев из Афин.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

Самолет греческого авиаперевозчика традиционно встретили водной аркой.

"Международный аэропорт Гейдар Алиев стремится предоставить качественный сервис и комфортные условия для всех путешественников, и привлечение большего количества авиакомпаний является важной частью нашей стратегии развития. Уверены, что сотрудничество с греческим авиаперевозчиком будет успешным и перспективным для наших пассажиров ", - сказал директор аэропорта Теймур Гасанов.

Рейсы между Афинами и Баку будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и субботам. Выполнение этих рейсов в ночное время позволяет пассажирам выбирать из широкой маршрутной сети авиакомпании более удобные временные промежутки.

Отметим, что Aegean Airlines предлагает пассажирам рейсы более чем по 80 направлениям, включая Кипр, Балканы и страны Западной Европы, а также Крит, Санторини, Миконос и другие знаменитые греческие острова.

Ознакомиться с подробным расписанием и забронировать авиабилеты можно на официальном сайте авиаперевозчика www.aegeanair.com, а также в офисах продаж авиакомпании.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı hava limanı Yunanıstanın “Aegean Airlines” aviaşirkətinin ilk reysini qarşılayıb

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