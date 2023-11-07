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Бакинский аэропорт в праздники перейдет на усиленный режим работы

Бакинский аэропорт в праздники перейдет на усиленный режим работы Международный аэропорт Гейдар Алиев с целью обеспечения максимального комфорта и безопасности пассажиров в выходные дни, которые продлятся с 8 по 12 ноября, перейдет на усиленный режим работы.
Инфраструктура
7 ноября 2023 г. 16:51
Бакинский аэропорт в праздники перейдет на усиленный режим работы

Международный аэропорт Гейдар Алиев с целью обеспечения максимального комфорта и безопасности пассажиров в выходные дни, которые продлятся с 8 по 12 ноября, перейдет на усиленный режим работы.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу аэропорта, в связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока в этот период, всеми службами Бакинского аэропорта реализованы необходимые меры для обеспечения гибкого и оперативного обслуживания.

Пассажирам рекомендуется прибыть в аэропорт не менее чем за 2 часа до вылета, чтобы вовремя пройти регистрацию на рейс и другие официальные процедуры, а также оперативно следить за временем прибытия и вылета рейса на официальном сайте аэропорта www.airport.az/ru.

Отметим, что из Международного аэропорта Гейдар Алиев пассажиры могут путешествовать примерно по 80 направлениям, обслуживаемым 37 авиакомпаниями.

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Версия на азербайджанском языке Bakı hava limanı bayramda gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq

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