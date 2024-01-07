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Бакинский аэропорт в праздничные дни обслужил около 160 тысяч пассажиров

Бакинский аэропорт в праздничные дни обслужил около 160 тысяч пассажиров Международный аэропорт Гейдар Алиев за последние 10 дней обслужил около 160 тысяч пассажиров, что на 34,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Инфраструктура
7 января 2024 г. 14:48
Бакинский аэропорт в праздничные дни обслужил около 160 тысяч пассажиров

Международный аэропорт Гейдар Алиев за последние 10 дней обслужил около 160 тысяч пассажиров, что на 34,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

За аналогичный период 2022-2023 годов этот показатель составил 118 тысяч пассажиров.

"В период с 29 декабря 2023 года по 7 января 2024 года все службы аэропорта работали в усиленном режиме, обеспечивая бесперебойную работу и не допуская ни одной задержки в зоне ответственности аэропорта. За этот период наиболее загруженным днем стало 30 декабря 2023 года. В этот день в бакинском аэропорту было обслужено 21 596 пассажиров, а авиакомпаниями было выполнено 167 рейсов", - говорится в сообщении.

Из Международного аэропорта Гейдар Алиев в целом в праздничные дни 35 авиакомпаний осуществили полеты по 72 направлениям. Самыми популярными направлениями стали Стамбул, Нахчыван, Москва, Тбилиси, Дубай, Абу-Даби, Шарджа, Анкара, Санкт-Петербург, Доха.

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Версия на английском языке Baku Airport serves about 160,000 passengers on holidays
Версия на азербайджанском языке Bakı hava limanı bayram günlərində 160 minə yaxın sərnişinə xidmət göstərib

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