Бакинский аэропорт в праздничные дни обслужил около 160 тысяч пассажиров

Международный аэропорт Гейдар Алиев за последние 10 дней обслужил около 160 тысяч пассажиров, что на 34,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Международный аэропорт Гейдар Алиев за последние 10 дней обслужил около 160 тысяч пассажиров, что на 34,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

За аналогичный период 2022-2023 годов этот показатель составил 118 тысяч пассажиров.

"В период с 29 декабря 2023 года по 7 января 2024 года все службы аэропорта работали в усиленном режиме, обеспечивая бесперебойную работу и не допуская ни одной задержки в зоне ответственности аэропорта. За этот период наиболее загруженным днем стало 30 декабря 2023 года. В этот день в бакинском аэропорту было обслужено 21 596 пассажиров, а авиакомпаниями было выполнено 167 рейсов", - говорится в сообщении.

Из Международного аэропорта Гейдар Алиев в целом в праздничные дни 35 авиакомпаний осуществили полеты по 72 направлениям. Самыми популярными направлениями стали Стамбул, Нахчыван, Москва, Тбилиси, Дубай, Абу-Даби, Шарджа, Анкара, Санкт-Петербург, Доха.