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Бакинский аэропорт в этом году перевез рекордное число пассажиров

Бакинский аэропорт в этом году перевез рекордное число пассажиров Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку в этом году перевез рекордное число пассажиров - более чем 5,7 миллионов человек.
Инфраструктура
30 декабря 2023 г. 14:20
Бакинский аэропорт в этом году перевез рекордное число пассажиров

Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку в этом году перевез рекордное число пассажиров - более чем 5,7 миллионов человек.

Как cообщили Report в пресс-службе аэропорта, пассажирам были предложены новые и уникальные направления, включая возобновление партнерства с такими авиакомпаниями, как China Southern, AirBaltic, Flyadeal, Air Cairo и İraqi Airways, а также увеличение частоты рейсов с WizzAir, Wizz Air Abu Dhabi и LOT. В список авиакомпаний, выполняющих рейсы в Бакинский аэропорт, добавлены WizzAir Malta, IndiGo, Georgian Wings и Aegean Airlines.

Таким образом, из аэропорта можно путешествовать в 68 городов мира посредством 38 авиакомпаний.

С целью повышения качества и эффективности обслуживания, а также создания современной, комфортной инфраструктуры в 2023-м году в бакинском аэропорту пассажирам также представлен ряд нововведений. Посетители теперь могут воспользоваться инновационной услугой, обеспечивающую быстрый въезд и выезд транспортных средств и различные способы оплаты парковки. Для обеспечения комфортного и гибкого процесса высадки/встречи пассажиров предоставлены специальные полосы "drop off"/“pick up”. Кроме того, общественный транспорт "Аэропорт Экспресс" по маршруту Международный аэропорт Гейдар Алиев курсирует с интервалом в 30 минут до 01:00.

Также ранее внедрена Система Авторизации Проездных Документов (TDAS), которая упрощает и ускоряет процесс предполетного оформления, сокращает очереди в аэропорту и усиливает безопасность.

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Версия на английском языке Number of passengers served by Baku Airport this year reaches record high 
Версия на азербайджанском языке Bakı hava limanı bu il rekord sayda sərnişinə xidmət göstərib

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