О нас

Бакинский аэропорт установил рекорд по числу пассажиров

Бакинский аэропорт установил рекорд по числу пассажиров В феврале текущего года Международный аэропорт Гейдар Алиев - главная воздушная гавань Азербайджана - установил рекорд, обслужив более 310 тысяч пассажиров. Как сообщает Report, информацию об этом распространил Международный аэропорт Гейдар Алиев.
Инфраструктура
14 марта 2023 г. 13:18
Бакинский аэропорт установил рекорд по числу пассажиров

В феврале текущего года Международный аэропорт Гейдар Алиев - главная воздушная гавань Азербайджана - установил рекорд, обслужив более 310 тысяч пассажиров.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Этот показатель превысил все предыдущие годы за февраль, в том числе и допандемийный период.

Так, если в феврале 2023 года этот показатель составил 312 883 тысячи человек, то в аналогичный период 2019 года он был равен 243 165 тысячам человек. В феврале 2020, 2021 и 2022 годов пассажиропоток бакинского аэропорта превысил 270 тысяч, 67 тысяч и 206 тысяч человек соответственно.

Пассажиропоток всех международных аэропортов страны в прошлом месяце составил 367 тысяч человек, а с начала 2023 года этот показатель достиг почти 790 тысяч человек.

За указанный период национальные авиаперевозчики AZAL и Buta Airways перевезли более 106 тысяч и 43 тысячи пассажиров соответственно. На международных рейсах их доля составила 40%.

В феврале 2023 года в Международный аэропорт Гейдар Алиев регулярные рейсы совершили 25 иностранных авиакомпаний. Наибольшее число пассажиров из них перевезли Turkish Airlines, Aeroflot, Utair, Azimuth и WizzAir.

В десятку самых популярных международных направлений из Баку за февраль вошли Стамбул, Москва, Дубай, Тбилиси, Абу-Даби, Минеральные Воды, Шарджа, Анкара, Джидда и Ташкент. Суммарно по этим направлениям было обслужено около 193 тысяч человек.

Отметим, что по итогам 2022 года пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана составил более 5,3 млн. пассажиров. Этот показатель близок к допандемийному уровню.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) — крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.

В июне 2022 года Международный аэропорт Гейдар Алиев в пятый раз подряд подтвердил свой статус лучшего аэропорта в странах СНГ по версии авторитетного международного агентства Skytrax World Airport Awards. Эта награда для аэропортов является эталоном качества для индустрии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakı hava limanı sərnişinlərin sayına görə rekorda imza atıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев: У нас есть план превратить Нахчыван в зону зеленой энергии
Президент Ильхам Алиев: У нас есть план превратить Нахчыван в зону зеленой энергии
14 марта 2023 г. 11:20
Состоялась встреча президента Азербайджана с руководителями ведущих компаний Германии
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана с руководителями ведущих компаний Германии
13 марта 2023 г. 20:52
Омбудсмен подготовила доклад о расследовании, проведенном в местах массовых захоронений в Эдилли
Омбудсмен подготовила доклад о расследовании, проведенном в местах массовых захоронений в Эдилли
13 марта 2023 г. 17:10
Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Германию
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Германию
13 марта 2023 г. 14:45
Президент: Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Святым Престолом вызывает удовлетворение
Президент: Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Святым Престолом вызывает удовлетворение
13 марта 2023 г. 12:48
Администрация президента приглашает представителей армянской общественности Карабаха на вторую встречу
Администрация президента приглашает представителей армянской общественности Карабаха на вторую встречу
13 марта 2023 г. 11:20
Помощник президента: В документах, принятых на брюссельской, московской, пражской, сочинской встречах, нет упоминания о Карабахе
Помощник президента: В документах, принятых на брюссельской, московской, пражской, сочинской встречах, нет упоминания о Карабахе
12 марта 2023 г. 22:07
Хикмет Гаджиев: Армения не хочет заключения мирного договора и пытается выиграть время
Хикмет Гаджиев: Армения не хочет заключения мирного договора и пытается выиграть время
12 марта 2023 г. 21:26
Создан Оргкомитет по проведению в Баку Международной конференции министров и руководящих работников, ответственных за физическое воспитание и спорт
Создан Оргкомитет по проведению в Баку Международной конференции министров и руководящих работников, ответственных за физическое воспитание и спорт
11 марта 2023 г. 19:56
Президент Азербайджана поздравил председателя КНР
Президент Азербайджана поздравил председателя КНР
11 марта 2023 г. 15:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi