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Бакинский аэропорт рекомендует пользоваться услугами только официальных такси

Бакинский аэропорт рекомендует пользоваться услугами только официальных такси Международный Аэропорт Гейдар Алиев с целью обеспечения безопасности и комфорта пассажиров и посетителей рекомендует пользоваться услугами только официальных такси на территории аэропорта
Инфраструктура
5 сентября 2023 г. 11:59
Бакинский аэропорт рекомендует пользоваться услугами только официальных такси

Международный Аэропорт Гейдар Алиев с целью обеспечения безопасности и комфорта пассажиров и посетителей рекомендует пользоваться услугами только официальных такси на территории аэропорта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Пользование услугами нелицензированных такси может привести к таким негативным случаям, как лишние траты, низкий уровень обслуживания, мошенничество или кража.

"Официальные такси соблюдают необходимые стандарты безопасности. Водители предлагают профессиональные услуги и прозрачные тарифы, что позволяет путешественникам планировать свой бюджет и избежать неожиданных затрат. Официальные такси имеют соответствующий опознавательный и различительный знак, который можно увидеть на транспортных средствах вблизи терминалов аэропорта", - говорится в сообщении.

Напомним, что в аэропорту Баку созданы дополнительные условия для максимального удобства - для пассажиров и посетителей выделена специальная посадочная полоса - drop off для обеспечения более комфортного и гибкого процесса их прибытия/отбытия; при въезде в аэропорт с транспортных средств не требуется оплата за первые 15 минут, что обеспечивает удобство при встрече или проводах пассажиров. При возникновении подозрений или проблем относительно услуг такси на территории аэропорта, посетители незамедлительно могут обратиться к сотрудникам безопасности.

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Версия на английском языке ФотоBaku Airport recommends using services of official taxis only
Версия на азербайджанском языке ФотоBakı aeroportu rəsmi taksilərdən istifadə edilməsini tövsiyə edir

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