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Бакинский аэропорт готовится к строительству нового терминального комплекса

Бакинский аэропорт готовится к строительству нового терминального комплекса В международном аэропорту Гейдар Алиев ведется проектирование нового терминального комплекса.
Инфраструктура
3 февраля 2025 г. 18:11
Бакинский аэропорт готовится к строительству нового терминального комплекса

Международный аэропорт Гейдар Алиев готовится к строительству нового терминального комплекса.

Как сообщили Report в аэропорту, в настоящее время ведутся проектные работы, в частности разработка технико-экономического обоснования проекта.

"Строительство нового терминала начнется после завершения проектных работ. Ввод в эксплуатацию терминала существенно увеличит пассажиропоток", - отметили в пресс-службе воздушной гавани.

Необходимость расширения инфраструктуры аэропорта обусловлена стремительным ростом пассажиропотока и увеличением числа международных рейсов. В 2024 году аэропорт Гейдар Алиев обслужил рекордные 7,537 млн пассажиров, что на 31% больше показателей предыдущего года.

"Новый терминал внесет значительный вклад в развитие авиационного сектора и укрепит статус Азербайджана как международного авиационного хаба", - добавили в аэропорту.

Ранее в январе президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что поддержал предложение о строительстве нового терминала в международном аэропорту Гейдар Алиев.

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