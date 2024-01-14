Бакинский аэропорт работает в штатном режиме

Международный аэропорт Гейдар Алиев работает в штатном режиме, рейсы выполняются в рамках расписания.

Международный аэропорт Гейдар Алиев работает в штатном режиме, рейсы выполняются в рамках расписания.

Об этом Report сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Бакинский аэропорт, в рамках комплексных подготовительных работ, полностью готов обеспечить надежное воздушное сообщение в сложных погодных условиях.

Технический парк полностью укомплектован, в аэропорту в постоянном режиме проводятся все необходимые работы по очистке взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и обработке самолетов противообледенительной жидкостью.

Планируемые ресурсы, задействованные на территории аэродрома, разрабатываются с учетом прогноза погоды на ближайшие сутки, что позволяет оперативно реагировать на изменения и минимизировать возможные негативные последствия.

Обслуживание воздушных судов и пассажиров также проходит в плановом порядке.