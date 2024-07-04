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Бакинский аэропорт принял участие в ежегодном конгрессе и Генассамблее ACI EUROPE 2024

Бакинский аэропорт принял участие в ежегодном конгрессе и Генассамблее ACI EUROPE 2024 Столичная воздушная гавань Азербайджана приняла участие в 34-ом ежегодном конгрессе и Генеральной ассамблее ACI EUROPE 2024, которое состоялось 2-4 июля в Стамбуле.
Инфраструктура
4 июля 2024 г. 17:07
Бакинский аэропорт принял участие в ежегодном конгрессе и Генассамблее ACI EUROPE 2024

Столичная воздушная гавань Азербайджана приняла участие в 34-ом ежегодном конгрессе и Генеральной ассамблее ACI EUROPE 2024, которое состоялось 2-4 июля в Стамбуле.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Гейдар Алиев, это значимое мероприятие собирает ведущих лидеров европейских аэропортов и экспертов авиационной отрасли для обсуждения ключевых аспектов развития индустрии.

В центре внимания участников были влияние геополитических факторов на аэропортовую индустрию, улучшение пассажирского опыта, модернизация инфраструктуры аэропортов и декарбонизация авиационной отрасли.

В свою очередь, Международный аэропорт Гейдар Алиев активно реализует стратегию устойчивого развития, включая внедрение систем переработки отходов, применение инновационных технологий для снижения экологического следа и другие ключевые инициативы.

Кроме того, аэропорт был представлен на выставочном пространстве мероприятия, демонстрируя свои достижения и инновации. На выставке обсуждались перспективы будущего сотрудничества по улучшению качества обслуживания пассажиров и партнеров.

Отметим, что Бакинский аэропорт присоединился к Международному совету аэропортов (Airports Council International, ACI EUROPE) в апреле текущего года. Это открыло уникальные возможности для активного сотрудничества с мировыми аэропортами, участия в программах совершенствования аэропортов, увеличения пропускной способности, профессиональной аккредитации менеджеров и повышения качества обслуживания клиентов.

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Версия на английском языке ФотоHeydar Aliyev International Airport participates in Annual Congress and General Assembly of ACI EUROPE 2024
Версия на азербайджанском языке ФотоBakı aeroportu ACI EUROPE İllik Konqresi və Baş Assambleyasında iştirak edib

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