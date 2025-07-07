Бакинский аэропорт получил международный сертификат в области управления энергией

Международный аэропорт Гейдар Алиев получил международный сертификат ISO 50001:2018 – Система энергетического управления.

Международный аэропорт Гейдар Алиев получил международный сертификат ISO 50001:2018 – Система энергетического управления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"Это значимое достижение стало возможным благодаря тесному и целенаправленному сотрудничеству Управления Охраны здоровья, безопасности, охраны окружающей среды и качества с другими соответствующими структурными подразделениями. Процесс сертификации был проведен всемирно признанным аудиторской и сертификационной организацией TÜV Austria. По результатам аудита деятельность аэропорта по управлению энергопотреблением была полностью признана соответствующей международным требованиям", - говорится в сообщении.

По информации, стандарт ISO 50001:2018 представляет собой гибкую и основанную на принципе непрерывного развития систему управления, которая позволяет предприятиям системно повышать энергетическую эффективность, снижать потребление и затраты на энергию, а также минимизировать выбросы углерода. Такой подход особенно актуален и стратегически важен для инфраструктурных объектов с высоким уровнем энергопотребления — в том числе современных международных аэропортов.

"Получение Международным аэропортом Гейдар Алиев столь престижного международного сертификата, как ISO 50001, в области энергетического управления свидетельствует о том, что наша деятельность направлена не только на сегодняшний день, но и на устойчивое будущее. Этот успех — реальный результат нашей ответственности перед окружающей средой и стремления к устойчивому развитию", - Теймур Гасанов, директор Международного аэропорта Гейдар Алиев.

"Присуждение Международному аэропорту Гейдар Алиев сертификата ISO 50001:2018 демонстрирует, что предприятие применяет системный и устойчивый подход к энергетическому управлению в полном соответствии с международными требованиями. Это яркий пример как эффективного менеджмента, так и высокой экологической ответственности", - сказала Улькар Гулиева, директор представительства TÜV Austria в Азербайджане.

Отметим, что Международный аэропорт Гейдар Алиев и в дальнейшем будет системно реализовывать стратегические инициативы по совершенствованию управления энергией, переходу к углеродной нейтральности и внедрению зеленых технологий в соответствии с международными стандартами.