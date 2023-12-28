Бакинский аэропорт переходит на усиленный график работы в праздничные дни

В связи с Днём солидарности азербайджанцев мира и наступающим Новым годом, Международный аэропорт Гейдар Алиев с 28 декабря по 7 января 2024 года переходит на усиленный график работы в целях обеспечения комфорта пассажиров.

В связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и наступающим Новым годом, Международный аэропорт Гейдар Алиев с 28 декабря по 7 января 2024 года переходит на усиленный график работы в целях обеспечения комфорта пассажиров.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев.

"Бакинский аэропорт постоянно стремится улучшать качество обслуживания, предлагая пассажирам оптимальные условия во время путешествий. Усиленный режим работы направлен на обеспечение безопасности пассажиров, своевременное выполнение рейсов и поддержание высокого уровня обслуживания", - отметили в пресс-службе.

Учитывая увеличение пассажиропотока в праздничные дни, пассажирам рекомендуется прибыть в аэропорт за 3 часа до вылета рейса, во избежание возможных задержек.