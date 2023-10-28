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Бакинский аэропорт переходит на осенне-зимнее расписание полетов

Бакинский аэропорт переходит на осенне-зимнее расписание полетов Международный аэропорт Гейдар Алиев с 29 октября переходит на зимнее расписание, которое будет действовать до 30 марта 2024 года включительно.
Инфраструктура
28 октября 2023 г. 10:33
Бакинский аэропорт переходит на осенне-зимнее расписание полетов

Международный аэропорт Гейдар Алиев с 29 октября переходит на зимнее расписание, которое будет действовать до 30 марта 2024 года включительно.

Об этом Report передает со ссылкой на Международный аэропорт.

Полеты из Баку в этот период регулярными и чартерными рейсами по более чем 70 направлениям будут осуществлять 37 авиакомпаний, 18 из них - лоукостеры.

В осенне-зимнем сезоне аэропорт расширит свою маршрутную сеть за счет открытия ряда направлений базового авиаперевозчика AZAL и привлечения новых авиакомпаний. Также ожидается увеличение частоты полетов по различным международным направлениям.

Бакинский аэропорт стремится обеспечить высокий уровень обслуживания пассажиров, а также продолжает внедрять передовые технологии и инновации для обеспечения безопасности и удобства воздушных перевозок.

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