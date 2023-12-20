Бакинский аэропорт объявил новогодний конкурс

Международный аэропорт Гейдар Алиев объявил новогодний конкурс, который подарит пассажирам возможность насладиться комфортом перед вылетом.

Международный аэропорт Гейдар Алиев объявил новогодний конкурс, который подарит пассажирам возможность насладиться комфортом перед вылетом.

Об этом Report сообщили из аэропорта.

В конкурсе могут принять участие все пассажиры, планирующие вылететь из аэропорта Баку до 29 февраля 2024 года.

Для этого пассажирам необходимо подписаться на официальную страницу аэропорта в Instagram www.instagram.com/bakuairport и подтвердить свое участие, написав комментарий под соответствующим постом. Победители конкурса получат возможность воспользоваться преимуществами бизнес-залов Бакинского аэропорта, включая комфортные условия для отдыха и работы, разнообразное питание, напитки и другие услуги.