Бакинский аэропорт обратился к пассажирам

18:35

В ночь с 19 на 20 октября 2024 года с 02:30 до 05:30 в связи с временными изменениями движения на некоторых улицах и проспектах Баку, будут введены ограничения на движение транспорта по шоссе в сторону аэропорта, проспекту Гейдар Алиев и другим основным дорогам.

Об этом Report сообщили в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

В связи с этим Администрация воздушной гавани рекомендует пассажирам планировать поездки заранее, чтобы избежать задержек, использовать альтернативный маршрут Зыхское шоссе – Зых-Говсан – Аэропорт.

Кроме того, пассажирам рекомендуется пользоваться общественным транспортом, в частности автобусами "Аэроэкспресс", которые будут ходить с интервалом в 45 минут в ночное время.