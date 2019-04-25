​Бакинский аэропорт назван лучшим по версии Sky Travel Awards

В Москве в рамках IV Международного форума SKYSERVICE 2019 прошла церемония вручения престижной премии Sky Travel Awards 2019.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Международный аэропорт Гейдар Алиев признан лучшим аэропортом с пассажиропотоком менее 10 миллионов по версии блогеров-путешественников.

Блогеры в течение нескольких месяцев оценивали 10 аэропортов, 6 бизнес-залов и 30 отелей у аэропортов по уровню сервиса и комфорта.

В этом году блогерами-экспертами стали Илия Воскресенский (@elivosk), Антон Соколов (@tonych_inc) и Анастасия Федотова (@nastyaafed).

Каждый из блогеров посетил 10 городов: Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург (Россия), Баку (Азербайджан), Нур-Султан (быв. Астана, Казахстан), Тбилиси (Грузия), Софию (Болгария), Бухарест (Румыния) и Вену (Австрия).

Блогеры оценивали не только уровень комфорта и сервиса, но и аспекты, которые не оценивает ни одна другая премия: улыбка сотрудников, удобство кресел, доступность еды и многое другое.

Это уже вторая в этом году награда Международного аэропорта Гейдар Алиев. В марте аэропорт столицы Баку был назван лучшим среди всех аэропортов стран СНГ по версии британской консалтинговой компании Skytrax.