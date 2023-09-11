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Бакинский аэропорт намерен расширить сотрудничество с аэропортом Саудовской Аравии

Бакинский аэропорт намерен расширить сотрудничество с аэропортом Саудовской Аравии Международный аэропорт Гейдар Алиев обсудил расширение сотрудничество с международным аэропортом имени короля Абдул-Азиза, расположенного в Джидде (Саудовская Аравия).
Инфраструктура
11 сентября 2023 г. 17:40
Бакинский аэропорт намерен расширить сотрудничество с аэропортом Саудовской Аравии

Международный аэропорт Гейдар Алиев обсудил расширение сотрудничество с международным аэропортом имени короля Абдул-Азиза, расположенного в Джидде (Саудовская Аравия).

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Международного Аэропорта Гейдар Алиев.

Директор Международного аэропорта Гейдар Алиев Теймур Гасанов предоставил делегации комитета операторов авиакомпаний международного аэропорта имени короля Абдул-Азиза подробную информацию о деятельности Бакинского аэропорта. Было отмечено, что ознакомление с Международным аэропортом Гейдар Алиев откроет новые возможности для развития туристических потоков между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

Делегация выразила глубокую признательность за организацию успешного посещения аэропорта и оценила его как пример высокого профессионализма и эффективной работы. Также сотрудникам Бакинского аэропорта был вручен сертификат благодарности.

Следует отметить, что Международный аэропорт Гейдар Алиев привлекает внимание ведущих международных авиакомпаний и аэропортов благодаря современной инфраструктуре, высокому уровню обслуживания и стремлению к постоянному развитию, что позволяет ему расширять сотрудничество с новыми партнерами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Aeroportu ilə Səudiyyə Ərəbistanının hava limanı əməkdaşlığı genişləndirmək istəyir

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