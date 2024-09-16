Бакинский аэропорт достиг 2-го уровня в рамках Программы углеродной аккредитации

Международному аэропорту Гейдар Алиев присвоен Сертификат 2-го уровня (Reduction) в рамках глобальной Программы углеродной аккредитации аэропортов (Airport Carbon Accreditation, ACA).

Международному аэропорту Гейдар Алиев присвоен Сертификат 2-го уровня (Reduction) в рамках глобальной Программы углеродной аккредитации аэропортов (Airport Carbon Accreditation, ACA).

Об этом Report сообщили в пресс-службе аэропорта.

Эта аккредитация подтверждает снижение уровня выбросов углерода в аэропорту по сравнению с предыдущими тремя годами и демонстрирует стратегическое продвижение Бакинского аэропорта к устойчивому развитию и минимизации воздействия на изменение климата.

Программа ACA, учрежденная Международным советом аэропортов (ACI), является единственной специализированной программой, нацеленной на сокращение углеродных выбросов в аэропортах. Бакинский аэропорт завершив начальный этап (Mapping) достиг 2-го уровня (Reduction) и успешно реализовал проект по модернизации осветительных систем, водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования. Эти меры способствовали дальнейшему сокращению выбросов углекислого газа за счет отказа от использования хладагента R-22 и ртутных паров.

"Это гордое событие, что Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку, самый загруженный аэропорт Азербайджана, стал первым в стране, получившим прямую аккредитацию ACA на уровне 2 Reduction. Будучи основным пунктом прибытия делегатов предстоящей конференции COP29, эта аккредитация отражает постоянные усилия аэропортовой индустрии по всему миру в борьбе с климатическими изменениями. Сертификация сразу на уровне 2 означает, что аэропорт активно занимается снижением выбросов по категориям 1 и 2, внося свой вклад в устойчивое будущее воздушного транспорта. Благодарим всю команду за это важное достижение!" — сказал генеральный директор Международного совета аэропортов Европы (ACI Europe) Оливье Янковец.

"Международный аэропорт Гейдар Алиев стремится к минимальному воздействию своей деятельности на окружающую среду и, в случае возникновения такого воздействия, прилагает усилия для его минимизации. Следуя основным принципам программы ACA, мы намерены развивать экологические инициативы и достигать более высоких уровней углеродной аккредитации, внося свой вклад в глобальные цели устойчивого развития", – подчеркнул директор Бакинского аэропорта Теймур Гасанов.

Текущие цели устойчивого развития аэропорта включают достижение 3-го уровня углеродной аккредитации (Optimisation). Этот этап предполагает оптимизацию углеродных выбросов и активное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами.

Отметим, что программа ACA оценивает и признает усилия аэропортов по управлению и снижению углеродных выбросов через семь уровней сертификации: "Картирование" (Mapping), "Снижение" (Reduction), "Оптимизация" (Optimisation), "Нейтральность" (Neutrality), "Трансформация" (Transformation), "Переход" (Transition) и 5-й Уровень (Level 5).