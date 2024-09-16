О нас

Бакинский аэропорт достиг 2-го уровня в рамках Программы углеродной аккредитации

Бакинский аэропорт достиг 2-го уровня в рамках Программы углеродной аккредитации Международному аэропорту Гейдар Алиев присвоен Сертификат 2-го уровня (Reduction) в рамках глобальной Программы углеродной аккредитации аэропортов (Airport Carbon Accreditation, ACA).
Инфраструктура
16 сентября 2024 г. 14:11
Бакинский аэропорт достиг 2-го уровня в рамках Программы углеродной аккредитации

Международному аэропорту Гейдар Алиев присвоен Сертификат 2-го уровня (Reduction) в рамках глобальной Программы углеродной аккредитации аэропортов (Airport Carbon Accreditation, ACA).

Об этом Report сообщили в пресс-службе аэропорта.

Эта аккредитация подтверждает снижение уровня выбросов углерода в аэропорту по сравнению с предыдущими тремя годами и демонстрирует стратегическое продвижение Бакинского аэропорта к устойчивому развитию и минимизации воздействия на изменение климата.

Программа ACA, учрежденная Международным советом аэропортов (ACI), является единственной специализированной программой, нацеленной на сокращение углеродных выбросов в аэропортах. Бакинский аэропорт завершив начальный этап (Mapping) достиг 2-го уровня (Reduction) и успешно реализовал проект по модернизации осветительных систем, водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования. Эти меры способствовали дальнейшему сокращению выбросов углекислого газа за счет отказа от использования хладагента R-22 и ртутных паров.

"Это гордое событие, что Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку, самый загруженный аэропорт Азербайджана, стал первым в стране, получившим прямую аккредитацию ACA на уровне 2 Reduction. Будучи основным пунктом прибытия делегатов предстоящей конференции COP29, эта аккредитация отражает постоянные усилия аэропортовой индустрии по всему миру в борьбе с климатическими изменениями. Сертификация сразу на уровне 2 означает, что аэропорт активно занимается снижением выбросов по категориям 1 и 2, внося свой вклад в устойчивое будущее воздушного транспорта. Благодарим всю команду за это важное достижение!" — сказал генеральный директор Международного совета аэропортов Европы (ACI Europe) Оливье Янковец.

"Международный аэропорт Гейдар Алиев стремится к минимальному воздействию своей деятельности на окружающую среду и, в случае возникновения такого воздействия, прилагает усилия для его минимизации. Следуя основным принципам программы ACA, мы намерены развивать экологические инициативы и достигать более высоких уровней углеродной аккредитации, внося свой вклад в глобальные цели устойчивого развития", – подчеркнул директор Бакинского аэропорта Теймур Гасанов.

Текущие цели устойчивого развития аэропорта включают достижение 3-го уровня углеродной аккредитации (Optimisation). Этот этап предполагает оптимизацию углеродных выбросов и активное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами.

Отметим, что программа ACA оценивает и признает усилия аэропортов по управлению и снижению углеродных выбросов через семь уровней сертификации: "Картирование" (Mapping), "Снижение" (Reduction), "Оптимизация" (Optimisation), "Нейтральность" (Neutrality), "Трансформация" (Transformation), "Переход" (Transition) и 5-й Уровень (Level 5).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Heydar Aliyev International Airport achieves Level 2 under Airport Carbon Accreditation (ACA) program
Версия на азербайджанском языке Bakı hava limanı Karbon Akkreditasiyası proqramı üzrə 2-ci səviyyəyə nail olub

Другие новости из категории

В Баку внесены изменения в схему движения еще одного маршрута
В Баку внесены изменения в схему движения еще одного маршрута
16 сентября 2024 г. 13:14
В Азербайджане будет сдан в аренду находящийся в госсобственности объект инфраструктуры морского порта
В Азербайджане будет сдан в аренду находящийся в госсобственности объект инфраструктуры морского порта
16 сентября 2024 г. 10:57
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
ФотоНа ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
16 сентября 2024 г. 08:23
На 22 улицах и проспектах Баку принимаются меры по борьбе с пробками
На 22 улицах и проспектах Баку принимаются меры по борьбе с пробками
16 сентября 2024 г. 08:14
Госагентство водных ресурсов Азербайджана работает в усиленном режиме в связи с Формулой 1
ФотоГосагентство водных ресурсов Азербайджана работает в усиленном режиме в связи с Формулой 1
14 сентября 2024 г. 20:17
AYNA запускает автобусный маршрут Баку-Ходжалы-Ханкенди-Шуша
AYNA запускает автобусный маршрут Баку-Ходжалы-Ханкенди-Шуша
14 сентября 2024 г. 16:43
Операционный доход Азербайджанских железных дорог утроится к 2030 году
Операционный доход Азербайджанских железных дорог утроится к 2030 году
14 сентября 2024 г. 15:05
АБР назвал объем необходимого финансирования для модернизации участка ж/д коридора Север–Юг в Азербайджане
АБР назвал объем необходимого финансирования для модернизации участка ж/д коридора Север–Юг в Азербайджане
14 сентября 2024 г. 11:43
Пассажиропоток Бакинского метрополитена вырос на 5,2%
Пассажиропоток Бакинского метрополитена вырос на 5,2%
14 сентября 2024 г. 11:29
Морские грузоперевозки в Азербайджане с начала 2024г превысили 5,6 млн т
Морские грузоперевозки в Азербайджане с начала 2024г превысили 5,6 млн т
14 сентября 2024 г. 10:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi