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    ​“Bakı Taxı” переходит на новую систему

    В ООО “Bakı Taxı” появится услуга GPS

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ В скором времени обслуживание клиентов ООО “Bakı Taxı” будет проводится с помощью системы GPS.

    Как сообщили Report в “Bakı Taxı”, заказы в  будут приниматься профессиональным оператором, который после уточнения адреса клиента с помощью услуги GPS, передаст полную информацию об адресе ближайшему водителю такси.

    В компании также заявили, что подобная услуга позволит избежать лишнюю трату времени и ускорить перевозку пассажиров. Наряду с этим, "Baki Taxi" намерено ограничить общение водителя с клиентом.

    Отметим, что заказать такси в “Bakı Taxı” можно по номеру *9000.

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