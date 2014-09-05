​“Bakı Taxı” переходит на новую систему

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ В скором времени обслуживание клиентов ООО “Bakı Taxı” будет проводится с помощью системы GPS.

Как сообщили Report в “Bakı Taxı”, заказы в будут приниматься профессиональным оператором, который после уточнения адреса клиента с помощью услуги GPS, передаст полную информацию об адресе ближайшему водителю такси.

В компании также заявили, что подобная услуга позволит избежать лишнюю трату времени и ускорить перевозку пассажиров. Наряду с этим, "Baki Taxi" намерено ограничить общение водителя с клиентом.

Отметим, что заказать такси в “Bakı Taxı” можно по номеру *9000.