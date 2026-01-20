Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Бахтияр Мамедов: Проект депо "Дарнагюль" улучшит транспортную инфраструктуру Баку

    Инфраструктура
    • 20 января, 2026
    • 12:07
    Бахтияр Мамедов: Проект депо Дарнагюль улучшит транспортную инфраструктуру Баку

    На территории электродепо "Дарнагюль" Бакинского метрополитена основные работы по дорожной инфраструктуре в тоннелях уже завершены, в настоящее время продолжается установка других технических элементов.

    Об этом Report сообщил пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

    По его словам, параллельно ведутся работы по строительству зоны, предназначенной для стоянки, осмотра и ремонта поездов.

    "На территории депо Государственным агентством автомобильных дорог в рамках госпрограммы открытым способом осуществляется строительство автомобильного и пешеходного путепроводных тоннелей", - отметил Б.Мамедов, подчеркнув, что проект имеет важное значение для улучшения транспортной инфраструктуры города

    По его словам, до апреля планируется завершить все работы, относящиеся к территории депо. После этого в короткие сроки будет обеспечено железнодорожное соединение двух частей депо, а первый этап проекта будет полностью завершен.

    Лента новостей