Бахтияр Мамедов: Проект депо "Дарнагюль" улучшит транспортную инфраструктуру Баку
- 20 января, 2026
- 12:07
На территории электродепо "Дарнагюль" Бакинского метрополитена основные работы по дорожной инфраструктуре в тоннелях уже завершены, в настоящее время продолжается установка других технических элементов.
Об этом Report сообщил пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.
По его словам, параллельно ведутся работы по строительству зоны, предназначенной для стоянки, осмотра и ремонта поездов.
"На территории депо Государственным агентством автомобильных дорог в рамках госпрограммы открытым способом осуществляется строительство автомобильного и пешеходного путепроводных тоннелей", - отметил Б.Мамедов, подчеркнув, что проект имеет важное значение для улучшения транспортной инфраструктуры города
По его словам, до апреля планируется завершить все работы, относящиеся к территории депо. После этого в короткие сроки будет обеспечено железнодорожное соединение двух частей депо, а первый этап проекта будет полностью завершен.