    Мамедов: Основной этап строительства на тупиковом участке "Ази Асланов" близится к завершению

    Инфраструктура
    • 02 марта, 2026
    • 12:06
    Бакметрополитен завершает основной этап строительных работ на тупиковом участке станции "Ази Асланов".

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам пресс-секретарь Бакинского метро Бахтияр Мамедов.

    По его словам, тупиковый путь станции "Ази Асланов" является конечной точкой действующей "Красной" линии метро.

    "Иногда граждане путают этот участок со станцией "Ази Асланов-2". Станция, известная под условным названием "Ази Асланов-2", входит в число 10 станций, строительство которых предусмотрено государственной программой на 2025–2030 годы. В настоящее время на тупиковом участке станции "Ази Асланов" основной этап строительных работ близится к завершению. Реализуется заключительная стадия проекта, охватывающего три станции. Боковые стены усилены примерно на 1,5–2 метра, после чего выполнен демонтаж передней части стен толщиной около 30 сантиметров и возведение новых конструкций", - отметил представитель метрополитена.

    Он подчеркнул, что проводимые работы направлены на обеспечение прочности и долговечности инфраструктуры.

    "Эти строительные мероприятия повысят устойчивость тупикового участка станции и всей инфраструктуры, а также позволят предотвратить возможное воздействие как на объекты метро, так и на прилегающие территории", - добавил Бахтияр Мамедов.

