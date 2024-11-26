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Бахтияр Мамедов: Бакинский метрополитен полностью завершил подготовку к зиме

Бахтияр Мамедов: Бакинский метрополитен полностью завершил подготовку к зиме "Бакинский метрополитен" полностью завершил подготовку к зиме.
Инфраструктура
26 ноября 2024 г. 17:56
Бахтияр Мамедов: Бакинский метрополитен полностью завершил подготовку к зиме

"Бакинский метрополитен" полностью завершил подготовку к зиме.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил пресс-секретарь ЗАО Бахтияр Мамедов.

По его словам, подготовка к зиме в метрополитене начинается с летних месяцев, и в связи с этим создана специальная рабочая группа:

"Одним из самых важных вопросов, волнующих пассажиров, является подготовка станций к зимнему периоду. В этой связи стоит отметить, что все станции метро оснащены достаточным количеством песка и соли. Это означает, что в случае снежной и морозной погоды будут предприняты все необходимые меры для предотвращения образования ледяного покрова на переходах и лестницах".

Мамедов также отметил, что открытые территории депо также подготовлены к зимнему сезону.

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Версия на азербайджанском языке Bəxtiyar Məmmədov: "Bakı metrosu qışa hazırlıq tədbirlərini tam yerinə yetirib"

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