Багдад Амреев: Зангезурский коридор выведет грузоперевозки на более высокий уровень

После исторической победы Азербайджана появились возможности, чтобы вывести грузоперевозки на более высокий уровень.

После исторической победы Азербайджана появились возможности, чтобы вывести грузоперевозки на более высокий уровень.

Об этом местному бюро Report на полях 12-го заседания Совета по транспорту и коммуникациям в Турции сказал генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных стран Багдад Амреев.

Он отметил, что в ходе заседания затронул значимость Зангезурского коридора.

"Для реализации этого необходима воля. Она есть у президента Азербайджана Ильхама Алиева. Это большой шанс, чтобы максимально воспользоваться данным историческим моментом. Я верю, что в этом вопросе и Армения выступит с конструктивной позиции", - сказал генсек.

По его словам, объем международных грузоперевозок растет стремительными темпами - рост составляет 2-2,5 раза.

"Это большие цифры. Необходимы новые маршруты и пути решения проблем, чтобы достичь успеха в этом направлении. Сейчас есть новые маршруты, в том числе в направлении Восток-Запад, мы их оцениваем", сказал он, добавив, что ведутся обсуждения по унификации отраслевого законодательства.

Б.Амреев добавил, что участники заседания также обсуждают снижение пошлин при международных грузоперевозках.