Багдад Амреев: Зангезурский коридор выведет грузоперевозки на более высокий уровень

После исторической победы Азербайджана появились возможности, чтобы вывести грузоперевозки на более высокий уровень.
Об этом местному бюро Report на полях 12-го заседания Совета по транспорту и коммуникациям в Турции сказал генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных стран Багдад Амреев.
Он отметил, что в ходе заседания затронул значимость Зангезурского коридора.
"Для реализации этого необходима воля. Она есть у президента Азербайджана Ильхама Алиева. Это большой шанс, чтобы максимально воспользоваться данным историческим моментом. Я верю, что в этом вопросе и Армения выступит с конструктивной позиции", - сказал генсек.
По его словам, объем международных грузоперевозок растет стремительными темпами - рост составляет 2-2,5 раза.
"Это большие цифры. Необходимы новые маршруты и пути решения проблем, чтобы достичь успеха в этом направлении. Сейчас есть новые маршруты, в том числе в направлении Восток-Запад, мы их оцениваем", сказал он, добавив, что ведутся обсуждения по унификации отраслевого законодательства.
Б.Амреев добавил, что участники заседания также обсуждают снижение пошлин при международных грузоперевозках.