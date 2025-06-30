Багдад Амреев: TIF поддержит развитие "мягкой" инфраструктуры Среднего коридора

На начальном этапе Тюркский инвестиционный фонд (TIF) намерен оказывать поддержку проектам, направленным на развитие "мягкой" взаимосвязанности в рамках Среднего коридора.

На начальном этапе Тюркский инвестиционный фонд (TIF) намерен оказывать поддержку проектам, направленным на развитие "мягкой" взаимосвязанности в рамках Среднего коридора.

Как сообщает Report со ссылкой на TIF, об этом заявил президент фонда Багдад Амреев в ходе Форума глобальных транспортных коридоров, проходившего в Турции.

По его словам, в будущем фонд рассчитывает внести вклад и в реализацию проектов по развитию "жесткой" инфраструктуры Среднего коридора.

"Средний коридор становится ключевым торговым маршрутом, и правительства стран региона активно наращивают инвестиции в транспортную и логистическую инфраструктуру", - отметил Б. Амреев.

Он подчеркнул, что эти усилия необходимо координировать на региональном уровне и интегрировать в более широкое международное сотрудничество, чтобы сделать маршрут более устойчивым и конкурентоспособным в глобальной трансграничной торговле.

Выделяя стратегические приоритеты деятельности TIF, президент фонда отметил, что содействие экономической интеграции и взаимосвязанности тюркских государств является одной из ключевых задач организации.

"В ближайшие годы TIF сосредоточит усилия на совместном финансировании проектов и развитии партнерств как с государственными, так и с частными структурами - с целью укрепления региональной взаимосвязанности", - подчеркнул Б. Амреев.

Напомним, что в 2024 году объем грузоперевозок по ТМТМ вырос на 62%, достигнув 4,5 млн тонн. В 2025 году ожидается дальнейшее увеличение до 5,2 млн тонн, из которых 4,2 млн тонн пройдут по линии стран-участниц маршрута. Из этого объема 2,5 млн тонн составят сухие грузы (эквивалент 96 тыс. TEU), а 1,7 млн тонн - нефть.

Пропускная способность маршрута к 2027 году может достичь 10 млн тонн в год, что создаст устойчивую базу для расширения транзитного потенциала Азербайджана и привлечения дополнительных инвестиций в инфраструктуру.