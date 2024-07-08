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AZPROMO: Объем транзитных грузоперевозок между Азербайджаном и Китаем увеличился на 32%

AZPROMO: Объем транзитных грузоперевозок между Азербайджаном и Китаем увеличился на 32% В январе-мае текущего года объем транзитных грузоперевозок между Азербайджаном и Китаем вырос на 31,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 178 тыс. тонн.
Инфраструктура
8 июля 2024 г. 12:24
AZPROMO: Объем транзитных грузоперевозок между Азербайджаном и Китаем увеличился на 32%

В январе-мае текущего года объем транзитных грузоперевозок между Азербайджаном и Китаем вырос на 31,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 178 тыс. тонн.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на конференции "Демонстрационная зона ШОС - продвижение логистики и торговли в Азербайджане" в Баку.

Кроме того, по его словам, в I полугодии 2024 года железнодорожные перевозки между Азербайджаном и Китаем выросли на 93% по сравнению с прошлым годом.

Он также напомнил, что 3 июля была подписана "Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем", в которой отражены принципы сотрудничества между странами в сфере экономики, торговли, культуры, туризма.

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Версия на английском языке Volume of transit cargo transportation between Azerbaijan, China up by 32%
Версия на азербайджанском языке AZPROMO: Azərbaycanla Çin arasında tranzit yük daşımalarının həcmi təxminən 32 % artıb

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