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Азиатский банк развития реализует ряд проектов, связанных с Нахчываном

Азиатский банк развития реализует ряд проектов, связанных с Нахчываном Азиатский банк развития реализует ряд проектов, связанных с Нахчываном.
Инфраструктура
14 сентября 2022 г. 06:47
Азиатский банк развития реализует ряд проектов, связанных с Нахчываном

Азиатский банк развития реализует ряд проектов, связанных с Нахчываном.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Азиатского банка развития Шиксин Чен, посетивший Нахчыванскую Автономную Республику.

"Это мой первый визит в Азербайджан и Нахчыван, который оставил большое впечатление. Прежде всего, гостеприимство людей, красота природы, экономическое развитие и его перспективы. Я увидел, что есть действительно здесь большие возможности для развития. За последнее десятилетие сделано много больших позитивных изменений, развита инфраструктура, электро- и газоснабжение, внедрены новые технологии".

Он отметил, что интернетом можно пользоваться в каждом селе: "Это, конечно, очень важный фактор для развития экономики. Они являются факторами, которые увеличивают и улучшают средства к существованию людей. Я ценю те реалии Нахчывана, с которыми я познакомился.

Сегодня (вчера - ред.) утром мы посетили комплекс водоочистных сооружений, обеспечивающих питьевой водой город Нахчыван, а также очистные сооружения. Эти проекты финансировались Азиатским банком развития. Это очень ценные проекты, так как они обеспечивают население питьевой водой. Есть еще один проект, который планирует реализовать Азиатский банк развития. Он будет включать в себя создание ирригационных систем.

"Эффективность водопользования будет повышена в рамках проекта, включающего в себя ирригационные, дренажные и мелиоративные мероприятия. .

Такие меры, как наращивание потенциала и обучение в этой области, являются очень важными факторами, закладывающими основу для будущего развития", - вице-президент Азиатского банка развития.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAsiya İnkişaf Bankı Naxçıvanla bağlı layihələr həyata keçirəcək

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