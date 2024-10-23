Азиатский банк окажет железным дорогам Азербайджана поддержку в декарбонизации

13:33 Между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и Азиатским банком развития (АБР) подписан "Отчет о миссии".

Между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и Азиатским банком развития (АБР) подписан меморандум о сотрудничестве в области декарбонизации.

Как сообщает Report, АБР окажет техническую помощь железным дорогам Азербайджана.

Подписавший документ от Азербайджана председатель АЖД Ровшан Рустамов заявил, что декарбонизация транспортной системы, на которую приходится 24% глобальных выбросов углекислого газа, требует большего использования железных дорог наряду с использованием возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива.

По его словам, железнодорожный транспорт производит значительно меньше выбросов углерода по сравнению с другими видами и считается экологически чистым средством передвижения.

"В то время как пассажирский поезд выбрасывает 14 граммов углерода на километр, другие виды транспорта производят в 10-20 раз больше выбросов. Кроме того, развитие железнодорожной инфраструктуры помогает снизить транспортную загруженность, что, в свою очередь, приводит к сокращению выбросов углекислого газа", - сказал он.

Со стороны Азиатского банка меморандум подписал директор по транспорту АБР Джеймс Ледер.