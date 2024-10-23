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Азиатский банк окажет железным дорогам Азербайджана поддержку в декарбонизации

Азиатский банк окажет железным дорогам Азербайджана поддержку в декарбонизации 13:33 Между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и Азиатским банком развития (АБР) подписан "Отчет о миссии".
Инфраструктура
23 октября 2024 г. 14:44
Азиатский банк окажет железным дорогам Азербайджана поддержку в декарбонизации

Между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и Азиатским банком развития (АБР) подписан меморандум о сотрудничестве в области декарбонизации.

Как сообщает Report, АБР окажет техническую помощь железным дорогам Азербайджана.

Подписавший документ от Азербайджана председатель АЖД Ровшан Рустамов заявил, что декарбонизация транспортной системы, на которую приходится 24% глобальных выбросов углекислого газа, требует большего использования железных дорог наряду с использованием возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива.

По его словам, железнодорожный транспорт производит значительно меньше выбросов углерода по сравнению с другими видами и считается экологически чистым средством передвижения.

"В то время как пассажирский поезд выбрасывает 14 граммов углерода на километр, другие виды транспорта производят в 10-20 раз больше выбросов. Кроме того, развитие железнодорожной инфраструктуры помогает снизить транспортную загруженность, что, в свою очередь, приводит к сокращению выбросов углекислого газа", - сказал он.

Со стороны Азиатского банка меморандум подписал директор по транспорту АБР Джеймс Ледер.

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Версия на английском языке ADB to support decarbonization process in Azerbaijan's railways sector
Версия на азербайджанском языке ADB Azərbaycanın dəmir yollarında dekarbonizasiya prosesinə dəstək göstərəcək

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