АБИИ может принять участие в проектах по развитию Бакметрополитена

Председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Вюсал Асланов провел встречу с главным инвестиционным директором Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Константином Лимитовским, находящимся с визитом в Азербайджане.

Председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Вюсал Асланов провел встречу с главным инвестиционным директором Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Константином Лимитовским, находящимся с визитом в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО, на встрече обсуждалось участие АБИИ в финансировании проектов по развитию Бакметрополитена.

Представителям АБИИ была представлена информация о планах развития метрополитена до 2030 года, включая строительство 10 новых станций и других проектов в данном направлении. Было подчеркнуто, что развитие метрополитена является ключевым элементом в решении транспортных проблем Баку.

Особое внимание стороны уделили взаимосвязи развития подземного транспорта с общим планом мобильности Баку.

"Стороны договорились продолжить обсуждения перспектив для развития дальнейшего двустороннего сотрудничества", - подчеркнули в Бакметрополитене.