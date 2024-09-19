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АЖД: Железная дорога Узбекистан-Кыргызстан-Китай расширит возможности Среднего коридора

АЖД: Железная дорога Узбекистан-Кыргызстан-Китай расширит возможности Среднего коридора ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и "Кыргызстанские железные дороги" укрепляют совместные усилия по развитию Среднего коридора.
Инфраструктура
19 сентября 2024 г. 15:04
АЖД: Железная дорога Узбекистан-Кыргызстан-Китай расширит возможности Среднего коридора

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и "Кыргызстанские железные дороги" укрепляют совместные усилия по развитию Среднего коридора.

Как сообщает Report, обсуждение данного вопроса состоялось в Баку в рамках встречи председателя АЖД Ровшана Рустамова с заместителем генерального директора "Кыргызстанских железных дорог" Дастаном Усубакуновым.

На встрече были обсуждены перспективы развития железнодорожного сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном, вопросы, представляющие общий интерес, а также направления совместной деятельности по развитию Среднего коридора.

Кроме того, стороны подчеркнули, что существует потенциал для перевозки большего количества грузов из Китая через Кыргызстан, и что в ближайшем будущем железнодорожная линия Узбекистан–Кыргызстан–Китай расширит возможности Евразийского транспортного маршрута.

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Версия на азербайджанском языке ФотоADY: Özbəkistan–Qırğızıstan–Çin dəmir yolu Avrasiya Nəqliyyat Marşrutunun imkanlarını genişləndirəcək

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