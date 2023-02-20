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АЖД: Железная дорога Горадиз-Агбенд будет сдана в середине 2024 года

АЖД: Железная дорога Горадиз-Агбенд будет сдана в середине 2024 года Железнодорожную линию Горадиз-Агбенд планируется сдать в середине следующего года.
Инфраструктура
20 февраля 2023 г. 16:39
АЖД: Железная дорога Горадиз-Агбенд будет сдана в середине 2024 года

Железнодорожную линию Горадиз-Агбенд планируется сдать в середине следующего года.

Об этом Report сказал начальник отдела строительного контроля ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Турал Аббаслы.

По его словам, на график влияет рельеф местности, по которой пройдет железнодорожная линия: "Мы работаем с нашими партнерами и вместе находим решения по каждому сложному участку".

Отметим, что работы по проектированию и строительству железнодорожной линии Горадиз-Агбенд были начаты в соответствии с распоряжением президента Азербайджана от 13 марта 2021 года. На участках железнодорожной ветки, где требуется расширение дороги, продолжаются работы по разминированию.

Строительно-монтажные работы проводятся в три этапа.

На железнодорожной линии Горадиз-Агбенд строится самый длинный в Азербайджане железнодорожный мост через реку Хакари протяженностью 418 метров.

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Версия на английском языке Azerbaijan Railways: Horadiz-Agband railway to be commissioned in mid-2024
Версия на азербайджанском языке ADY: "Horadiz-Ağbənd dəmiryolu gələn il təhvil veriləcək"

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